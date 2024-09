Procès des viols de Mazan : un accusé reconnaît des agressions sexuelles commises sur Gisèle Pelicot

Au procès des viols de Mazan, jeudi 19 septembre, des co-accusés de Dominique Pelicot ont été entendus. L'un d'eux a reconnu pour la première fois que Gisèle Pelicot n'était pas consentante, tout en expliquant qu'il n'avait pas l'intention de commettre un viol.

C'est une Gisèle Pelicot applaudie et combattante qui sort du tribunal d'Avignon en fin de journée, jeudi 19 septembre. Quelques minutes plus tôt, trois vidéos avaient été diffusées dans la salle. On y voit la retraitée inerte dans un lit, agressée et violée en présence de son mari et de Jacques C., 72 ans, ancien pompier et chauffeur routier. "J'étais naïf, je pensais que Mme Pelicot se réveillerait. J'étais loin de penser qu'elle était dans cet état et qu'elle ne se réveillerait pas", a-t-il déclaré. Il reconnaît les attouchements mais pas le viol.

Un autre accusé reconnaît avoir violé Gisèle Pelicot

Pendant quatre mois, 51 accusés seront jugés. Ils ont entre 26 et 73 ans et sont infirmiers, ingénieurs ou demandeurs d'emploi. Pour la plupart, leur casier judiciaire est vierge. Le matin même, un vendeur de 44 ans s'est présenté. Il a reconnu les faits dès le début de l'audience. "Je n'ai jamais voulu vous faire du mal mais je l'ai fait. Je veux vous demander pardon", a-t-il dit à Gisèle Pelicot. D'autres donneront leur version des faits vendredi 20 septembre.