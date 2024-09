Paris 2024 : que vont devenir la vasque, les statues dorées et le cheval métallique ?

Les objets hérités des Jeux Olympiques sont un patrimoine récent. Les anneaux, les agitos, le cheval Zeus, les statues de la Seine sans oublier la vasque magnifique qui a illuminé le ciel parisien. Que vont-ils devenir ?

La vasque a réchauffé le cœur du public pendant un mois et demi. Depuis dimanche 15 septembre, c'est l'heure du démontage. Les spectateurs s'y font. "Je n'ai pas envie que ça dure, (…) le côté éphémère renforce le côté poétique", explique une femme. Ses 6000 m3 d'hélium vont être recyclés grâce au camion d'une petite start-up. À l'avenir, la vasque pourrait s'élever de nouveau pour des événements ponctuels mais rien n'est décidé.

Des objets transformés

Le public s'est attaché aux anneaux. Leurs 30 tonnes d'acier accrochées à la tour Eiffel vont être remplacées par un matériau plus léger jusqu'en 2028, date des Jeux de Los Angeles. Les statues à l'effigie de Gisèle Halimi, Alice Guy et tant d'autres seront transformées en matière plus pérenne et seront installés dans un quartier du 18e arrondissement en pleine transformation. Après s'être offert aux yeux du public dans la cour de la mairie de Paris, le cheval métallique est en révision dans son atelier nantais. Puis, le château de Versailles l'accueillera pendant quelque temps.