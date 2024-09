Martinique : comment expliquer les fortes différences de prix avec la métropole ?

En Martinique, les prix sont au moins 40 % supérieurs à ceux de la métropole. Comment l’expliquer ? Décryptage.

De Fort-de-France à l’Île-de-France, des journalistes ont arpenté les rayons de deux supermarchés avec la même liste, mais pas les mêmes prix. De fortes différences de prix dans tous les rayons. La même bouteille de lait est 46 % plus chère en Martinique, et un paquet de pâtes connaît une augmentation de 91 %. Quant au café, la hausse est de 100 %. De quoi exaspérer les consommateurs martiniquais. Ces prix, un informaticien martiniquais veut les faire connaître au plus grand nombre. Son algorithme compare les tarifs de plus de 8000 produits.

Des importations importantes

Alors, pourquoi de telles différences de prix dans un seul et même pays ? En Martinique, beaucoup de produits sont importés de l’Hexagone, via une chaîne logistique complexe. Les intermédiaires se multiplient et font ainsi augmenter les prix. Pour sortir de la crise, les autorités souhaitent faire baisser les prix des produits de première nécessité de 20 %, reste à savoir comment.

Parmi nos sources :

Rapport de l’Assemblée nationale publié en juillet 2023

Plateforme Kiprix

Liste non exhaustive