Automobile : les ventes de voitures électriques s'effondrent

Les constructeurs automobiles européens demandent des aides urgentes à Bruxelles si l'objectif de réduction de CO2 qui leur est fixé pour 2025 est maintenu. En août, les ventes de voitures en Europe ont atteint leur plus bas niveau depuis trois ans, avec une chute de près de 44 % pour les véhicules électriques.

Dans une concession des Yvelines, les ventes de véhicules 100 % électriques reculent depuis l'été au profit des modèles hybrides qui mélangent thermique et électrique. Selon Olivier Hossard, des concessions automobiles Groupe Vauban, une voiture électrique coûte "dans les 35 000 euros. On descend à 30 000 euros avec les aides, mais on n'est pas sur les 20 000 euros qui est le prix de référence d'une voiture thermique de petite taille".

Un coup de frein violent sur les ventes

Les ventes ont baissé de 43,9 % en août dans l'Union européenne. Face à l'arrivée de concurrents chinois moins chers, les constructeurs européens sonnent l'alarme. Selon eux, il est impossible de produire 100 % de voitures électriques en 2035 comme le prévoit Bruxelles. Le groupe Stellantis a investi 2 millions d'euros dans son usine historique de Sochaux (Doubs) : sa nouvelle ligne permet d'assembler en même temps des véhicules électriques et hybrides pour s'adapter au carnet de commandes. Pour relancer les ventes, les constructeurs parient sur l'arrivée de nouveaux modèles plus petits et meilleur marché.

