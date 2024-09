Alzheimer : une association permet aux aidants de se reposer

C’est la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, ce samedi 21 septembre. Elle frappe près d’un million de personnes en France. L’association France-Alzheimer propose des séjours-vacances pour que les aidants puissent se reposer.

Alzheimer s’est immiscé dans la vie d’un couple il y a cinq ans. La maladie rythme le quotidien de Patrice et Véronique. À 61 ans, l’homme a oublié les gestes les plus simples. À la perte d’autonomie s’ajoutent de violents tremblements de son bras gauche. Le moindre mouvement nécessite l’aide de sa femme. L’épouse est devenue aidante. Elle prépare tout à l’avance, les médicaments comme les repas. Lorsqu’elle doit sortir et le laisser seul, elle sème des petits mots comme des petits cailloux. Si les soins et certaines activités sont pris en charge, Véronique doit malgré tout continuer à travailler. Son bureau est heureusement à deux pas de son domicile. Un babyphone lui permet de vérifier que tout se passe bien dans l’appartement pendant qu’elle travaille. Au stress s’ajoute l’épuisement. Elle a laissé de côté tous ses loisirs pour s’occuper de son mari.

Souffler à l'aide de bénévoles

Avec l’aide d’une association, onze couples sont allés souffler quelques jours au bord de la mer. Les bénévoles prennent le relais des aidants. Le prix dépend des revenus du couple.