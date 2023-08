Carte Routes : quels sont les départements où la limite de vitesse est repassée à 90 km/h ?

Plus de cinq après l'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur les routes par Édouard Philippe, de nombreux départements sont revenus sur cette mesure. Consultez la situation près de chez vous sur notre carte interactive.

Après les week-ends de grands départs, voici ceux des grands retours. Et sans surprise, Bison Futé voit orange pour le vendredi 18 août, et même rouge pour samedi. Pour éviter les bouchons, vous privilégierez peut-être les itinéraires bis, ceux empruntant les départementales et nationales pour esquiver l'affluence (et le prix en hausse) des autoroutes.

Mais à quelle vitesse rouler sur ces routes ? En 2018, Édouard Philippe avait bien abaissé la vitesse maximale à 80 km/h, mais après 18 mois d'expérimentation, le gouvernement a créé une petite brèche, dans laquelle une majorité de départements se sont désormais engouffrés. Les présidents des départements peuvent en effet prendre des arrêtés pour revenir sur la mesure, à condition que le tronçon concerné fasse au moins dix kilomètres de long et qu'il ne traverse pas une agglomération ou un hameau.

"La France métropolitiaine 'pro-90' est majoritaire", se félicite sur son site la Ligue de Défense des conducteurs, qui décompte les départements qui reviennent sur la mesure. Une affirmation un peu rapide car si plus de la moitié des départements, 50 au total, ont bien commencé à repasser aux 90 km/h, peu l'ont fait partout où ils le pouvaient. Ils ne sont que sept à avoir rehaussé la vitesse sur l'ensemble des routes éligibles : le Puy-de-Dôme, l'Aveyron, l'Allier, la Corrèze, la Creuse, le Cantal et l'Ardèche.

Dans la plupart des départements, une toute petite fraction des routes concernées

La plupart des départements qui ont enclenché la marche arrière ne l'ont fait que sur une petite partie du réseau concerné. Sur 50 départements, 25 sont revenus à une vitesse maximale de 90 km/h sur moins d'une route éligible sur dix. Le dernier département en date à être ainsi revenu sur la mesure, ce sont les Alpes-de-Haute-Provence. Depuis fin juin, 4% du réseau routier concerné est limité à 90 km/h au lieu de 80 km/h. Au total, ce sont près de 55 000 km de routes qui sont déjà concernés.

Deux départements ont annoncé être en cours de réflexion : le Gard et le Morbihan pourraient donc bientôt rejoindre la désormais longue liste de départements à être repassé en partie aux 90 km/h. Cela prendra toutefois du temps. Pour revenir sur la mesure, les départements doivent en effet mener des études de sécurité routière, et notamment d'accidentologie, sur chacun des tronçons pour lesquels ils souhaitent rehausser la vitesse. Des avis qui ne sont que consultatifs mais qui restent impératifs avant toute décision.

Une mesure efficace ?

Il reste encore 39 départements qui ont maintenu partout une vitesse maximale de 80 km/h, sans oublier Paris et sa petite couronne, non concernés par cette exonération. Si cette mesure, annoncée par Édouard Philippe, est impopulaire, elle n'en reste pas moins efficace, selon un rapport de la Sécurité routière. D'après le Cerema, sur les 20 premiers mois, entre 2018 et 2020, cela a permis d'éviter 349 morts sur les routes, pour une petite seconde de perdue par kilomètre sur les trajets domicile-travail.

Mais ce rapport est contesté par la Ligue de défense des conducteurs, farouchement opposée à la mesure. Selon elle, l'évaluation de la Sécurité routière est "biaisée". Elle estime par ailleurs que le rapport n'établit pas de lien clair entre la réduction de la vitesse maximale autorisée à 80 km/h et la réduction de l'accidentologie.