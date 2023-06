Infographies Prix des péages : visualisez l'augmentation des tarifs en 2023, autoroute par autoroute

A quelques jours des grands départs en vacances, franceinfo publie un classement des autoroutes et des tronçons qui ont le plus augmenté en 2023.

Les vacances approchent à grands pas, et avec elles les flots de départs en voiture pour traverser la France. Mais cette année, la note des trajets promet d'être bien plus salée que l'été dernier. A moins d'avoir souscrit à des abonnements qui ouvrent le droit à des réductions particulières, les automobilistes vont devoir payer le prix fort.

>> Sortir plus (de l'autoroute) pour payer moins : un ingénieur partage son astuce pour réduire les frais de péage

Dans un contexte d'inflation, les péages des autoroutes ont en effet fortement augmenté le 1er février, date traditionnelle de l'actualisation des grilles tarifaires. La hausse est en moyenne de 4,75% par rapport à 2022, d'après les chiffres communiqués par l'Etat. Mais ce chiffre global est-il représentatif de toutes les autoroutes ?

Jusqu'à 10,5% d'augmentation

En partenariat avec le magazine "Complément d'enquête", Franceinfo a passé en revue les prix pratiqués sur les axes majeurs du réseau autoroutier français. Au total, 3 128 tronçons routiers ont été analysés. Un travail réalisé à partir des données compilées par le site eco-autoroute.fr, ainsi qu'à partir de la collecte de centaines de tarifs dans les brochures des sociétés concessionnaires.

Derrière les moyennes nationales, toutes les autoroutes ne sont pas logées au même tarif. Ainsi, pour les usagers de l'A48, sur l'axe Lyon-Grenoble, la facture a augmenté de 10,5% sur un an. En moyenne, il faut désormais débourser 1,17 euro pour parcourir 10 kilomètres, contre 1,06 euro en 2022. Interrogé par franceinfo sur cette forte hausse, la société Area, gestionnaire de l'A48, rappelle qu'en France les autoroutes sont financées sur le principe de "l'utilisateur-payeur". "Les coûts de construction et d'entretien sont répercutés sur le prix du péage", précise ainsi la société. Dans le cas de l'A48, Area met en avant d'importants travaux d'aménagement qui viennent d'être finalisés sur l'A480, le prolongement gratuit de l'A48 sur la rocade de Grenoble.

L'A65, qui relie Langon (Gironde) à Pau (Pyrénées-Atlantiques), se distingue, elle aussi, par une hausse bien plus forte que la moyenne. Le prix à payer pour parcourir 10 kilomètres y a bondi de 1,39 à 1,54 euro entre 2022 et 2023, d'après nos calculs, soit une hausse de 10,4%.

Franceinfo a également établi un palmarès des 100 tronçons autoroutiers qui ont le plus augmenté depuis un an. Ce classement fait ressortir les autoroutes dites "récentes", qui ont été ouvertes depuis le début des années 2000. Quatorze des 15 premières places de ce classement sont ainsi occupées par des tronçons de l'A65, mise en service en 2010.

Dans ce classement des trajets dont le prix a le plus augmenté en un an, l'A28, dont la partie reliant Alençon (Orne) à Rouen (Seine-Maritime) a été ouverte en 2005, est aussi très représentée. Tout comme l'A63, dont la partie qui traverse le département des Landes est une ancienne route nationale réaménagée en autoroute en 2013.

Pourquoi de telles hausses de tarifs, bien supérieures à la moyenne nationale ? Ces autoroutes sont en réalité régies par des contrats spéciaux, dont les clauses tarifaires permettent des augmentations plus fortes que pour les grandes autoroutes historiques construites au XXe siècle. Interrogée par franceinfo, la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) reconnaît des tarifs "plus élevés" et "plus dynamiques" sur ces nouvelles autoroutes.

Cette administration, sous tutelle du ministère de l'Ecologie, est en charge du réseau autoroutier concédé. C'est elle qui contrôle chaque année les révisions de tarif proposées par les sociétés d'autoroute. Il s'agit également du service qui a calculé la hausse moyenne de 4,75% en 2023 communiquée par l'Etat. Un indicateur qui n'est en réalité basé que sur les tarifs pratiqués sur le réseau autoroutier ancien, qui totalise plus de 90% du réseau national. Les augmentations du réseau récent, souvent plus fortes, ne sont pas prises en compte.

La baisse de tarif du Duplex A86

Pour la DGITM, les clauses tarifaires plus favorables aux sociétés concessionnaires des réseaux récents s'expliquent principalement par un trafic moins dense sur ces nouvelles autoroutes. "Les tarifs sur le réseau récent sont en moyenne plus élevés, d'une part car ils concentrent moins de trafic, et d'autre part car les coûts de construction augmentent sur des projets qui doivent désormais répondre à des exigences environnementales et de sécurité", explique l'administration à franceinfo.

Mais toutes les sociétés concessionnaires du réseau récent n'ont pas nécessairement recours aux tarifs maximums auxquels elles peuvent prétendre. Certaines ont même choisi de baisser certains de leurs tarifs entre 2022 et 2023. Il en va ainsi du Duplex A86, l'autoroute la plus chère de France. Parcourir ce tunnel francilien de 10 km entre Vélizy (Yvelines) et Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en semaine, entre 8 heures et 9 heures du matin, coûte dorénavant 10,9 euros, contre 11,6 euros en 2022.