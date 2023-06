Autoroutes : on vous explique comment les prix des péages sont fixés

L'été dernier, certains automobilistes ont pu bénéficier d'une réduction de 10% sur l'autoroute. Face à l'inflation, le ministre des Transports demande ce mercredi aux sociétés d'autoroute de renouveler ce geste cet été.

Face à l'inflation, le ministre des Transports Clément Beaune appelle mercredi 7 juin les sociétés d'autoroute à faire un effort pendant les vacances d'été, au moins équivalent à ce qui avait été fait à l'été 2022. Une réduction de 10% avait été accordée à certains usagers de l'autoroute. Une ristourne qui était réservée à ceux qui paient en chèques vacances et qui possèdent un badge de télépéage : seuls 4,5 millions de salariés bénéficient de chèques vacances.

Comment sont calculées les hausses ?

Les autoroutes sont des concessions faites par l'Etat à des sociétés privées sur plusieurs décennies. Ce sont les sociétés qui fixent les tarifs, mais de manière très encadrée, par un décret et par la loi qui a privatisé l'autoroute. Le prix du péage évolue chaque année, au 1er février. Le mécanisme de calcul est assez complexe, mais il repose sur deux grands principes. D'abord, le concessionnaire doit augmenter ses tarifs chaque année en fonction de l'inflation, sachant que l'inflation a explosé en 2023. Ensuite, le tarif est fixé en fonction des charges d'exploitation et des travaux réalisés par les sociétés. Les pertes ou les profits de ces sociétés ne sont pas pris en compte dans ce calcul. En appliquant ces principes, les tarifs autoroutiers ont donc augmenté en moyenne de 4,75% en février 2023.

Est-ce que des ristournes sont possibles ?

Certaines mesures commerciales ne sont pas spécifiques à l'été. Pour les voitures électriques par exemple, il n'y a pas eu de hausse de tarifs de péage en 2023 pour certains réseaux autoroutiers : sur les autoroutes du nord (Sanef/SAPN) et de l'est de la France (APRR/Areal), une remise de 5% est possible à condition d'utiliser un bage de télépéage et d'opter pour une formule d'abonnement spécifique aux véhicules électriques.

Les usagers quotidiens des autoroutes ont également le droit à une réduction sur leur abonnement. Elle peut aller jusqu'à 30%. Pour cela, il faut effectuer au moins dix allers-retours dans le mois sur un même itinéraire et, là encore, souscrire un abonnement télépéage.

En 2020, une commission d'enquête du Sénat a également proposé d'autres pistes pour alléger la facture. Par exemple des réductions pour les automobilistes ayant recours au covoiturage, ou pour les poids lourds les moins polluants.

Pour les sociétés autoroutières, ce sont de simples incitations, car le gouvernement ne peut pas contractuellement obliger ces sociétés privées à revoir le coût du passage au péage. D'où les appels réguliers du Rassemblement national, mais aussi de La France insoumise à renationaliser les autoroutes.

Et l'été, qu'est-ce qui est prévu ?

Face à la hausse du prix des carburant à l'été 2022, les principaux réseaux d'autoroute avaient décidé d'appliquer une remise entre le 14 juillet et le 15 septembre. Cela ne concernait pas tout le monde, seulement les automobilistes qui possédaient une carte de télépéage et des chèques vacances. Ils avaient alors le droit à 25 euros de réduction maximum.

Pour l'été 2023, le ministre des Transports souhaite donc que les autoroutes fassent un nouveau geste, à appliquer dès les premiers départs en vacances, et non à la mi-juillet comme l'an dernier. Les sociétés autoroutières sont convoquées en ce sens la semaine prochaine. APRR a déjà fait savoir qu'elle n'arriverait pas les mains vides. Vinci autoroutes, exploitant notamment des réseaux Cofiroute et ASF, a annoncé qu'elle abonderait de 20% la somme placée cet été en chèques vacances sur les abonnements de télépéage, dans la limite de 250 euros. La somme pourra être dépensée sans limite dans le temps. Une bonne nouvelle, réservée, encore une fois, à ceux qui peuvent bénéficier de chèques vacances.