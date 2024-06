Les actes racistes augmentent fortement en France et l'indice de tolérance à l'égard des minorités fléchit, selon le rapport annuel de la CNCDH

A trois jours du premier tour des élections législatives, pour lesquelles le Rassemblement national est donné favori dans les sondages, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) relève dans son rapport annuel publié jeudi 27 juin un fléchissement de l'indice de tolérance à l'égard des minorités et une forte augmentation des actes racistes en France. Pour la seconde année consécutive, l'indice de tolérance (ILT) recule de 3 points entre novembre 2022 et novembre 2023, pour s'établir à 62 sur 100 (100 étant l'indice maximal de tolérance), selon ce 34e rapport de la CNCDH.

La plus forte baisse de l'ILT concerne les juifs (68 sur 100, contre 72 sur 100 l'année précédente). Plus globalement, la hiérarchie de l'acceptation des minorités "perdure dans le temps", relève la commission. "Les groupes les mieux acceptés étant les noirs et les juifs, suivis des Maghrébins, puis des musulmans", détaille-t-elle, ajoutant que "les groupes les plus rejetés" sont "les Roms et les gens du voyage".

Plusieurs évènements en cause en 2023

La CNCDH observe toutefois que l'indice global de tolérance (62) reste à un niveau relativement élevé au regard de son évolution au cours des trois dernières décennies. Cela signifie que la "France n'est pas globalement raciste, parce que l'indice de tolérance est élevé", analyse sur France Inter Jean-Marie Burguburu, le président de la commission.

Le rapport fait néanmoins état d'une année 2023 marquée par une très faute augmentation des actes racistes (+ 32%), avec, là encore, une explosion des actes antisémites (+ 284%). Au-delà des réactions à l'attaque terroriste du Hamas en Israël le 7 octobre et des opérations militaires israéliennes consécutives dans la bande de Gaza, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette évolution "très préoccupante", selon la CNCDH : "La polarisation des débats relatifs" au projet de loi sur l'immigration, "les émeutes qui ont suivi la mort de Nahel tué par un tir policier" à Nanterre (Hauts-de-Seine), l'attentat contre le professeur Dominique Bernard à Arras (Nord) et les violences qui ont suivi la mort de Thomas à Crépol (Drôme).

La Commission appelle les Français à ne pas voter pour le RN

Le rapport note aussi "une dégradation sensible de la perception de l'immigration". Ainsi, 56% de Français (+ 3 points) estiment qu'"il y a trop d'immigrés en France", et 51% (+ 3 points) qu'"aujourd'hui en France, on ne se sent plus chez soi comme avant". Pour la CNCDH, ce rejet est "étroitement lié au rejet d'une France perçue comme étant de plus en plus multiculturelle". La part des Français estimant que "les étrangers devraient avoir les mêmes droits que les Français" recule de 5 points à 52%.

L'institution, indépendante, est sortie pour la deuxième fois de sa réserve pour appeler les Français à ne pas voter pour le RN aux élections législatives. "La première fois, c'était en 2002 quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour de l'élection présidentielle", se souvient Jean-Marie Burguburu. Le président de la CNCDH justifie cet appel à faire barrage au parti d'extrême droite, assurant que "le programme du Rassemblement national foule aux pieds les droits fondamentaux". Il évoque notamment "la notion de préférence nationale, la discrimination envers les binationaux, même pour des postes d'importance", qu'il juge "contraires aux principes que défend notre République".

Ce baromètre annuel se base sur une enquête d'Ipsos pour la CNCDH. Ce rapport a été réalisé en novembre 2023 auprès d'un échantillon de 1 210 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas. Il s'agit d'un "indice longitudinal de tolérance, c'est-à-dire un examen sur les préjugés à l'égard des minorités, des personnes d'origine étrangère, des maghrébins, des personnes de peau non-blanche, des personnes juives ou supposées juives", explique Jean-Marie Burguburu président de la Commission. Il précise que ces "interviews croisées" permettent de "déterminer quelle est la tolérance à l'égard de ces minorités".