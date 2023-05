Lutte contre les LGBTphobies : le ministère de l’Intérieur annonce un renforcement des moyens de police et de gendarmerie

Dorénavant, les policiers et gendarmes auront 2h30 de formation initiale contre les LGBTphobies chaque année, contre 1h30 à 2h aujourd’hui, et le nombre de référents LGBT sera renforcé dans les commissariats et brigades.

Article rédigé par franceinfo Radio France

Le drapeau LGBT lors de la Marche des Fiertés à Toulouse, en juillet 2022. (MATTHIEU RONDEL / AFP)

Alors que les chiffres en hausse des crimes et délits LGBTphobes seront dévoilés mercredi 17 mai, lors de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, le ministère de l’Intérieur annonce dès lundi 15 mai un renforcement des moyens de lutte contre les LGBTphobies. >> GRAND FORMAT. AGRESSIONS, INSULTES, HARCÈLEMENT... CINQ MOIS DE VIOLENCES CONTRE LES LGBTI EN FRANCE Dorénavant, les policiers et gendarmes auront 2h30 de formation initiale contre les LGBTphobies chaque année, contre 1h30 à 2h aujourd’hui. Celles-ci se feront en présentiel alors qu’elles se faisaient à distance jusqu’à présent. Le nombre de référents LGBT va également être renforcé dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, à l’image de ce qui est fait pour les référents "violences conjugales". A terme, il en faudra un dans chaque commissariat et brigade. Le ministère de l’Intérieur compte également s’inspirer de ce qui a été fait à Lyon en donnant instruction aux préfets de cartographier les agressions LGBTphobes dans une trentaine d’agglomérations cette année pour mieux cibler les besoins de patrouilles des forces de l’ordre.