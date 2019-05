GRAND FORMAT. Agressions, insultes, harcèlement... Cinq mois de violences contre les LGBTI en France

2 février. Un homme de 18 ans discute avec des amis dans la cité de La Noé, à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), lorsqu'il est pris à partie par un jeune de 17 ans. Victime d'insultes homophobes, il reçoit plusieurs coups de poing au visage et tombe au sol. Son agresseur lui assène un coup de pied et s'enfuit avant l'arrivée des pompiers. La victime a la mâchoire et des dents brisées, ainsi qu'un "grave traumatisme psychologique", rapporte Le Parisien. Le suspect, identifié comme un ancien habitant de la cité désormais domicilié à Rouen, est déféré devant un juge pour enfants début avril.



2 février. Une voiture s'arrête devant le bar gay Le B Four, dans le centre de Saint-Etienne (Loire). Le conducteur menace les clients : "De toute façon, les pédés, je les écrase." Le lendemain, l'homme stationne une nouvelle fois à proximité du bar. "Cette personne proférait des insultes et des menaces à caractère homophobe devant un établissement où les gens se retrouvent pour discuter, s'amuser, passer un bon moment, relate Lucienne Vall-Robert, présente ce soir-là. On se retrouve dans une situation d'insécurité." Le patron du bar porte plainte le lundi suivant.

2 février. En fin d'après-midi, des femmes participent à une réunion sur la parentalité au centre LGBT de la rue Dugast-Matifeux, à Nantes. Une dizaine d'hommes "passent devant la vitrine [du local], bière à la main, visage en partie dissimulé sous une écharpe", témoigne Trysha Gressus-Nallapane, présidente de l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (AGPL) de Loire-Atlantique. Les insultes sexistes et lesbophobes fusent. Un homme montre ses fesses, un autre "secoue ses parties génitales à travers son pantalon", selon Ouest-France. Tout en continuant à injurier les femmes réunies, les hommes tambourinent sur la vitrine puis finissent par s'éloigner. Trois femmes portent plainte.

8 février. Trois jeunes hommes fument devant le Buster, un bar LGBT du centre de Bordeaux (Gironde). Cinq individus s'arrêtent, leur demandent des cigarettes. Face au refus des trois hommes de leur en donner et "semble-t-il parce qu'ils se [trouvent] devant un établissement LGBT", les coups et les insultes homophobes pleuvent, rapporte 20 Minutes. L'une des victimes finit à l'hôpital. Les trois hommes portent plainte, accompagnés par l'association Le Girofard, mais restent "très angoissés et très choqués". "L'un d'eux ne dort plus depuis l'agression, explique le président de l'association, Michaël Agbadebo. Cela a été si violent, si gratuit et si rapide. Ils refont le match en permanence."

15 février. Un homme se réfugie dans un hôtel lillois. Il a le visage en sang, le nez cassé, le lobe de l'oreille fendu par une boucle d'oreille arrachée. Quelques minutes plus tôt, il a été roué de coups par deux hommes d'une vingtaine d'années, à l'entrée du parc Matisse. Ils lui ont dérobé son portable et d'autres effets personnels. Jugés en comparution immédiate, "les agresseurs ont justifié leurs actes en disant que mon client leur aurait fait des propositions de relations homosexuelles (...) et que l'homosexualité n'était pas morale", détaille l'avocat de la victime. Alors qu'ils n'étaient à l'origine poursuivis que pour vol aggravé, la cour requalifie les faits et condamne les deux hommes à huit mois de prison ferme pour agression "en lien avec l'orientation sexuelle" de la victime.

21 février. Ryan prend le métro lillois après un dîner chez des amis. "Je porte des talons et j'ai les cheveux longs. Un homme de 20-30 ans a commencé à se moquer de mon apparence. Je n'ai d'abord pas pris cela au sérieux", explique Ryan, qui se définit comme non binaire (qui ne se reconnaît pas exclusivement dans les genres masculin ou féminin). Alors que Ryan descend à la station Lille-Flandres, l'homme l'insulte : "T'es une tapette toi, c'est ça ? T'es un pédé ? T'es un homme ou une femme ?" L'agresseur attrape les cheveux de Ryan, qui le repousse. "Il a pris son téléphone pour me filmer en rigolant de moi puis il est parti." Selon la victime, aucune des personnes présentes sur le quai n'est intervenue.

23 février. Un couple gay est roué de coups après s'être embrassé à la sortie d'un bar à Orléans (Loiret). Les trois agresseurs, âgés de 18 à 20 ans, sont filmés par les caméras de surveillance. Deux jours plus tard, ils sont condamnés en comparution immédiate à un an de prison, dont six mois ferme, et 900 euros d'indemnités.

27 février. Nicolas attend le bus place Voltaire, à Châteauroux (Indre). Quelqu'un lui crie "sale pédé". Quelques instants plus tard, "une personne [gifle, pousse et] fait tomber" le jeune homme de 16 ans, "en le balayant avec le pied". L'agresseur lui crache dessus et s'en va, sans qu'un témoin n'intervienne. "Ça m'a un peu dégoûté même si, quand je suis monté dans mon bus, une dame m'a donné un mouchoir pour m'essuyer car je saignais du nez", raconte le jeune homme à La Nouvelle République.

Fin février. Alors qu'il attend son bus à la gare routière de Thionville (Moselle), un lycéen de 17 ans est insulté par un groupe de jeunes : "Les gays comme toi, j'ai envie de les frapper." L'élève décide de partir, mais le groupe le suit. Jusqu'à ce que l'un des agresseurs lui assène un violent coup de pied au dos. "Je pensais que cela n'allait jamais m'arriver, confie le jeune homme au Républicain lorrain. Ils ont cassé mes écouteurs. J'ai couru place Turenne et après, ils ont lâché l'affaire." La victime porte plainte.