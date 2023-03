Sainte-Soline : deux plaintes déposées contre X par les familles des manifestants grièvement blessés

Mercredi 29 mars, les familles des deux militants grièvement blessés dans les affrontements de Sainte-Soline ont décidé de porter plainte contre X pour tentative de meurtre et entrave volontaire à l’arrivée des secours.

À Sainte-Soline (Deux-Sèvres), les autorités ont-elles volontairement ralenti les secours malgré deux blessés entre la vie et la mort ? Un enregistrement accrédite ce scénario : un appel entre un médecin, en appui des organisateurs et un régulateur du Samu. Alors que le médecin lui signale plusieurs blessés, dont un très grave, le Samu répond ne pas être autorisé à intervenir. Selon la préfecture, cela s’explique par des affrontements trop violents. Des témoins affirment le contraire. Et la gendarmerie note dans un rapport un retour relatif au calme et un repli de l’adversaire dès 14h20.

Deux plaintes déposées

L’appel a lieu trente minutes plus tard, à 14h50, selon le journal Le Monde. Deux manifestants ont toujours leur pronostic vital engagé. Leurs familles ont porté plainte pour tentative de meurtre et entrave aux secours. "Ma conviction, c'est celle des évidences. (…) Un déploiement massif de la force, et pas de prise en charge médicale dans les temps, de façon immédiate et comme il aurait fallu", dénonce Me Chloé Chalot, l’avocate des familles. Mercredi 29 mars après-midi, au Sénat, Gérald Darmanin a maintenu sa position, dénonçant des "fake news". La préfecture et le ministère affirment que les gendarmes ont envoyé un médecin militaire avant le Samu pour porter secours au blessé grave, au milieu d’un groupe d’opposants agressifs.