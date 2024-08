Paris 2024 : au tribunal, un autre marathon pour les avocats et magistrats

H. Puffeney, C. Théophilos, C. Prum, L. Andreani

Depuis les Jeux olympiques, la justice est en effervescence. Pour éviter l’engorgement en raison de l’afflux de touristes, le renforcement des effectifs a été décidé.

Contrairement aux athlètes, leur marathon va durer trois mois, au service de la chaîne pénale. Pendant les Jeux, la justice parisienne se renforce, avec trois fois plus d’effectifs qu’en temps normal. Exceptionnellement, France Télévision a pu suivre le quotidien d’un tribunal, en effervescence. Sur les bureaux de la permanence du parquet, des dizaines de nouvelles affaires tombent chaque jour. C’est le contrecoup des Jeux : plus de touristes signifie souvent plus de délinquance, et plus de procès.

Des dossiers atypiques

Nicolas Barret, magistrat, s’occupe d’ordinaire des grands criminels financiers. Il a été rappelé pour assurer des comparutions immédiates. "On tourne tous", confirme-t-il. Quelques jours plus tôt, France Télévisions filmait les procès, et relevait des indices de l’activité olympique, parmi lesquels des dossiers atypiques. Parmi ceux-ci, celui de trois Sud-américains arrivés en France quelques jours avant les Jeux, arrêtés en train de voler le sac à dos d’une touriste au restaurant.