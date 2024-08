Camargue : la paradis menacé des flamants roses

L’unique site de reproduction des flamants roses en France se trouve en Occitane. La préservation de l’espèce est aujourd’hui nécessaire et urgente.

Le long du littoral occitan, plaines et lagunes semblent d’étirer à perte de vue. Indissociables de la carte postale, les silhouettes des flamants roses subliment le paysage. Ils sont près de 5 000 à avoir élu domicile sur les marais salants près de Gruissan (Aude). Un habitat idéal, pourtant très fragile. Ici, la montée des eaux inquiète. Avec le réchauffement climatique, les bassins pourraient être submergés, et les oiseaux ne pourraient plus y rester.

Protéger son milieu

"Si la lagune disparaît, il n’y aura plus d’habitat pour ces espèces-là. C’est ce qu’on appelle une espèce parapluie, en écologie : à partir du moment où on veut protéger les flamants, on est obligé de protéger son milieu", explique Benoît Sauphanor, guide naturaliste à la Ligue pour la protection des oiseaux (LOP). Le territoire est entretenu par des sauniers, comme à Aigues-Mortes (Gard).

Tous les jours, Valentin Fangier sillonne le salin pour réguler le niveau des étangs, qui forment le seul site de reproduction de l’espèce en France. Une aide précieuse pour les scientifiques, qui se coordonnent quant à eux pour recenser la population.