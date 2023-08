Justice : deux sœurs jugées pour injections illégales de botox

Deux sœurs doivent être jugées, jeudi 17 août, à Valenciennes, pour exercice illégal de la médecine. Elles auraient empoché plus de 120 000 euros en injectant du botox à des patientes approchées sur les réseaux sociaux.

La seule chose qui soulage Benoît aujourd’hui, c’est de l’eau froide sur la peau. En 2021, ce quinquagénaire avait décidé de retrouver le visage de sa jeunesse grâce au botox et à l’acide hyaluronique. Seulement ses injections ont provoqué de graves séquelles. "Il y avait des difformités, des gonflements anormaux et des maux de tête. […] Plus on avançait et pire, c’était", décrit Benoît qui "s’est retrouvé comme un lépreux".

26 plaintes déposées

Les responsables de ces injections, deux sœurs louaient ponctuellement des salons et se faisaient connaître sur Internet. L’une d’elles se faisait même appeler docteur. Les deux sœurs n’avaient pourtant aucune qualification médicale. Au terme de l’enquête, la brigade de recherche de la gendarmerie de Lille saisit des centaines de produits non-homologués et des milliers d’euros en liquide. Les escrocs exerçaient dans le Nord et région parisienne. 600 personnes auraient reçu ces injections illégales, 26 ont porté plainte. Les deux prévenues devront notamment répondre devant le tribunal judiciaire de Valenciennes (Nord) d’escroquerie et d’exercice illégal de la médecine.