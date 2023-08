Inflation : des Français font leurs courses en Italie

Les Azuréens sont de plus en plus nombreux à faire leurs courses en Italie. Dans un magasin de Vintimille, 90% des clients sont français. Reportage.

Pour faire de bonnes affaires de l’autre côté de la frontière, il faut savoir être patient. Une Niçoise vient régulièrement faire ses courses dans une grande surface italienne pour des produits bien particuliers. "Il y a plein de choses moins chers qu’en France", assure cette cliente qui achète notamment des produits traiteurs et de l’huile d’olive. Avec un caddie moins cher en Italie qu’en France, 90% de la clientèle du magasin est française. "On vient en Italie pour la charcuterie qui est très bonne", indique un homme.

Une inflation contenue

Si le directeur du magasin reconnaît que l’inflation touche 15 à 20% de ses produits. Il arrive à maintenir des prix bas sur de nombreuses références. "On donne aux clients le meilleur prix", certifie Marcello Orengo, le propriétaire. Pour rentabiliser les frais de transport jusqu’en Italie, certains Français ont leur astuce. "On part à quatre ou cinq […] et on partage [les frais]", fait savoir une femme.