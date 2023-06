Agression sexuelle : le terrible calvaire de Shaïna, tuée à 15 ans

Quatre jeunes hommes, jugés pour des agressions sexuelles en 2017 contre Shaïna, ont été condamnés à des peines allant de six mois à deux ans de prison avec sursis en appel. Un autre homme doit être jugé pour son meurtre. Shaïna a été poignardée et brûlée à l’âge de 15 ans.

Ses amis, sa famille parlent d’une jeune fille modèle, souriante et très entourée. Shaïna n’a cessé de dénoncer les agressions sexuelles et le harcèlement qu’elle a subi pendant deux ans, jusqu’au 27 octobre 2019. Elle est retrouvée morte à Creil (Oise), poignardée et brûlée. Tout commence en 2017 quand Shaïna accepte de livrer des photos intimes à son petit ami. Un chantage débute. Pour les supprimer, il lui donne rendez-vous dans une clinique désaffectée où elle sera abusée par plusieurs garçons. Les viols ont été requalifiés en agression sexuelle.

Sa parole remise en cause au commissariat

Tout a été filmé et fait le tour de son quartier. Elle doit affronter une réputation de fille facile. Shaïna décide de se rendre au commissariat pour déposer plainte mais sa parole est remise en cause car elle ne montrerait pas de signes de traumatisme. Puis, la jeune fille tombe enceinte de son nouveau petit copain, ce qu’il n’accepte pas. Il lui aurait donné rendez-vous avant de la poignarder et de la brûler. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire mais clame son innocence.