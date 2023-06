Chine : Guilin, une région hors du temps

Guilin, en Chine, est un site très spectaculaire, une vallée au milieu des montagnes en forme de pain de sucre. Ces rizières ancestrales s’étalent sous forme de terrasses, surnommées "écailles du dragon".

Pour les Chinois, c'est le paradis sur terre. Guilin, belle et mystérieuse au petit matin, avec ses milliers de pains de sucre. Pour s’immerger dans ce paysage de carte postale, en toute saison, les croisières se succèdent sur la rivière Li. En radeau, croisant les cormorans, les touristes s’émerveillent. "Je suis subjuguée par l’étrange beauté de la nature. La Chine est si belle", dit une touriste. "Je n’avais jamais vu un endroit pareil, sauf dans la peinture chinoise", remarque un homme. Une Chine d’une autre époque. D’ailleurs, Guilin se transforme par endroits en un immense studio photo, en pleine nature.



100 millions de visiteurs

Pas étonnant que Guilin soit devenu un passage obligé ancré dans l’imaginaire collectif, car ce lieu, depuis le Xe siècle, inspire poètes et peintres. Quand on s’enfonce dans les terres, les paysages se métamorphosent. 1 000 mètres de dénivelé, ces rizières de Longji (sud-ouest de la Chine), littéralement les écailles du dragon, sont parmi les plus étendues d’Asie, formées il y a cinq siècles. Dans cette région hors du temps, les habitants vivent toujours de l’agriculture et de la pêche, et surtout du tourisme. Chaque année, cette région de Guilin, classée au patrimoine de l’humanité, attire 100 millions de visiteurs.