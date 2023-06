Environnement : ces marques qui évitent le plastique

Le sommet sur la pollution plastique se tient depuis le début de la semaine à Paris. Les emballages de la grande distribution représentent 40% de la production plastique. Certains cherchent le moyen de les réduire, voire de s’en passer.

Du plastique, encore du plastique. C’est l’emballage principal des produits d’hygiène, une quantité de déchets qui ne plaisait pas à Amandine Giry. Quand cette mère de famille lyonnaise a vu une nouvelle machine de vrac pour les crèmes, elle l’a tout de suite adopté. Elle vient avec ses propres flacons qu’elle réutilise. La marque de cosmétiques va installer une trentaine de fontaines comme celle-ci, d’ici la fin de l’année, elle a inventé ce système pour garantir l’hygiène.



Des bouteilles consignées, récupérées, lavées, réutilisées

L’entreprise travaille aussi à la fabrication de shampooings solides pour supprimer les bouteilles en plastique jetables. La société a même pris une décision encore plus radicale pour l’un de ses produits phare : les lingettes. Elle compte arrêter complètement d’en produire d’ici quatre ans.



Dans une autre société, tout a été conçu dès le départ pour se passer du plastique. À la place, des bouteilles en verre pour la lessive et les produits ménagers. Des bouteilles consignées, récupérées chaque jour chez les clients, lavées et réutilisées une soixantaine de fois. Les clients, des particuliers et des entreprises, sont livrés directement, principalement à vélo. La jeune entreprise de produits ménagers a déjà évité la production de 400 000 bidons en plastique.