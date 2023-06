Produits bio : ces agriculteurs qui renoncent

Les ventes de produits bio ont baissé de 4,6% l’an dernier. Les consommateurs se tournent vers les produits des circuits courts, moins chers. Nombre d’agriculteurs qui avaient opté pour le bio reviennent en arrière.

C’est un choix qui ressemble à un crève-cœur. Depuis six mois, un jeune éleveur a renoncé à produire du lait bio, plus assez rentable. "On a produit quelque chose qui était demandé par toute la population. Et aujourd’hui on revient en arrière. Moralement, ça fait quand même quelque chose", reconnaît Sébastien Ageron, producteur de lait. Il y a cinq ans, par conviction, Sébastien Ageron s’est converti au bio. Pas d’engrais, pas de pesticide, mais les prix du lait bio n’ont pas progressé, et le producteur ne s’en sortait plus.



Les charges ont flambé

"Le prix du bio s’est retrouvé à peu près au même niveau que le prix du lait conventionnel. Donc vendre un produit au même prix, alors que les charges sont plus que le double, ce n'est pas possible", raconte le producteur de lait. En 2022, il vendait son lait bio 435 euros la tonne, quand le lait conventionnel était à 430 euros la tonne. Une différence de 5 euros seulement, alors qu’en 2021, elle était en moyenne en France de 120 euros. Dans le même temps, les charges ont flambé, notamment la nourriture. Car en plus du foin biologique, l’éleveur doit rajouter un complément alimentaire, deux fois et demi plus cher en bio qu’en conventionnel.