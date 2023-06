Normandie : le Mont-Saint-Michel fête ses 1000 ans

Il attire chaque année près de trois millions de visiteurs, ce qui en fait l'un des sites touristiques les plus fréquentés du pays. Le Mont-Saint-Michel fête ses 1000 ans. Retour sur l'évolution du monument.

Entre la mer et le ciel, le Mont-Saint-Michel (Manche) se joue des contrastes depuis 1 000 ans. En l'an 708, un sanctuaire en l'honneur de Saint-Michel est érigé sur le rocher normand. Un site sacré sur lequel le monument ne cesse d'évoluer au fil des siècles, pour devenir l'ensemble gothique parvenu jusqu'à nous. Forteresse pendant la guerre de Cent Ans, prison pendant la Révolution française, le rocher est enfin devenu une attraction touristique.

La surfréquentation inquiète

Le Mont-Saint-Michel compte aujourd'hui quelques dizaines d'habitants à l'année : des moines, des fonctionnaires qui gèrent le site et un irréductible, Jean Lebrec, qui possède la plus ancienne maison du Mont-Saint-Michel. Habiter ici implique quelques sacrifices. "On va loin faire des courses, on est un peu isolé, c'est vrai", confie-t-il. Si la surfréquentation inquiète aujourd'hui, le lieu avait été conçu au Moyen Âge pour attirer les pèlerins de toute l'Europe.