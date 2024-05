États-Unis : dans un lycée du New Jersey, deux étudiantes musulmane et juive organisent le dialogue entre élèves

Dans un lycée du New Jersey, aux États-Unis, deux étudiantes juive et musulmane travaillent depuis plusieurs mois à permettre le dialogue entre élèves. Leur initiative a rencontré un franc succès, auquel elles ne s'attendaient pas.

À Teaneck, dans le New Jersey (États-Unis), deux étudiantes juive et musulmane sont amies et partenaires. Leur relation a commencé il y a quelques mois, après le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas en Israël. Elles ont alors créé un espace de dialogue sur Instagram pour que les deux communautés puissent échanger. "Pour participer, tout le monde doit d'abord respecter et signer les règles. Elles disent que les enregistrements sont interdits. Pas de haine, pas d'islamophobie, pas d'antisémitisme", explique Rawda.

Un franc succès

"C'est comme un contrat que l'on doit signer, il stipule qu'il ne doit pas y avoir d'attaque personnelle", poursuit Liora, qui veut que chacun puisse faire entendre son point de vue. L'idée a plu à beaucoup d'élèves, et ce lycée n'a pas connu les soubresauts constatés ailleurs aux États-Unis. Les deux adolescentes ne s'attendaient d'ailleurs pas à un tel succès.