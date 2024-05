Manifestations propalestiniennes : des écoles et universités de tout le pays se joignent au mouvement

Le mouvement de soutien au peuple palestinien, que Sciences Po Paris avait amorcé, s'étend à de nombreuses villes françaises, dans différentes écoles et universités.

Jeudi 2 mai, les étudiants de l'université Paul-Valéry de Montpellier (Hérault) bloquent l'accès à leur campus en soutien à la Palestine. Ils dénoncent les partenariats de leur faculté avec des établissements israéliens et se défendent de tout antisémitisme. "Nous, on n'est pas antisémites, on est antisionistes. On est contre la colonisation, on est contre le massacre et l'apartheid", explique un étudiant.

Un débat organisé à Sciences Po Paris

Les blocages se multiplient dans les universités françaises. À Lille (Nord), les étudiants bloquent aussi l'accès à l'école de journalisme. À Sciences Po Paris, d'où le mouvement est parti, la direction a organisé, jeudi matin, un débat entre étudiants, professeurs et salariés pour tenter d'apaiser les esprits. "Ça a été un débat dur, avec des prises de position assez claires, beaucoup d'émotion. J'aspire maintenant à ce que chacun retrouve le calme", a déclaré Jean Bassères, administrateur de l'école.