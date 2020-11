Info franceinfo L'enquête pour viol concernant Christophe Girard classée sans suite pour cause de prescription

L'enquête pour viol concernant Christophe Girard classée sans suite pour cause de prescription

L'enquête concernant Christophe Girard, l'ex-adjoint au maire de Paris, lancée après des accusations de viol révélées par le New York Times (article payant), a été classée sans suite, selon les informations de franceinfo mercredi 25 novembre. Sollicité par franceinfo, le parquet de Paris a confirmé que ce classement sans suite était dû à la prescription des faits reprochés.

Le parquet de Paris avait ouvert mi-août une enquête pour "viol par personne ayant autorité". Christophe Girard était accusé d’avoir abusé d’un jeune Tunisien qui avait 16 ans à l’époque des faits présumés il y a 30 ans. La victime présumée avait témoigné le 18 août dernier dans le New York Times, racontant avoir subi une relation abusive pendant près de 10 ans.

Des faits prescrits, un témoignage fragile

Les enquêteurs ont mené des auditions, Christophe Girard a lui-même été entendu le 5 novembre par la brigade de protection des mineurs, dans le cadre d'une audition libre. Les faits ont rapidement été considérés comme prescrits et le témoignage de la victime semblait fragile, d'après les premiers éléments de l'enquête qu'avait alors recueillis franceinfo.

Avant cette affaire, Christophe Girard avait été poussé à la démission de son poste de maire adjoint le 23 juillet dernier. Des militants écologistes et féministes reprochaient à l’élu un lien, une proximité, avec l’écrivain Gabriel Matzneff, visé pour une enquête pour "viols sur mineur". Il avait dénoncé des allégations "graves" et "sans fondement". Christophe Girard s'était mis en retrait de la majorité au sein du Conseil de Paris en août dernier en raison de cette affaire mais est resté élu au Conseil de Paris et au conseil municipal du 18e arrondissement.