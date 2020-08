Visé par une enquête pour viol, Christophe Girard se met "en retrait" du Conseil de Paris

L'ancien adjoint à la Culture reste néanmoins élu au Conseil et au conseil municipal du XVIIIe arrondissement.

Il dit vouloir "mieux se défendre". Visé par une enquête pour viol, l'ex-adjoint à la maire de Paris, Christophe Girard, a annoncé mardi 18 août sa décision de se mettre en retrait de la majorité au sein du Conseil de Paris, dans une déclaration transmise à l'AFP par son avocate.

"Par souci de sérénité et du bon fonctionnement de la majorité au sein du Conseil de Paris, j'ai proposé à Anne Hidalgo [la maire de Paris] et à Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun [structure de campagne d'Anne Hidalgo], ma mise en retrait le temps de l'enquête préliminaire et pour mieux me défendre", a déclaré Christophe Girard, qui reste élu au Conseil et au conseil municipal du XVIIIe arrondissement.

Anne Hidalgo apporte son "soutien" aux victimes de viol

Le président du groupe Paris en commun au Conseil de Paris avait annoncé sur Twitter en fin d'après-midi avoir demandé à Christophe Girard de "se mettre en retrait" du groupe.

L’enquête permettra à la Justice d’établir la vérité sur les accusations graves portées contre Christophe Girard dans l’article du New York Times. Dans l’attente de ses conclusions, j’ai demandé à Christophe Girard de se mettre en retrait du @GroupePEC au Conseil de Paris. https://t.co/ZAlm15hEx2 — Rémi Féraud (@RemiFeraud) August 18, 2020

De son côté, la maire, Anne Hidalgo, apporte sur le réseau social son "soutien indéfectible à toutes les victimes de viols".

En tant que Maire de Paris et militante féministe pour l’égalité des droits, je réaffirme mon soutien indéfectible à toutes les victimes de viols et d’agressions sexuelles et serai toujours à leur côté. 2/3 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) August 18, 2020

L'élu évoque une "calomnie"

Une enquête publiée par le New York Times dimanche affirme que Christophe Girard a contraint un homme, aujourd'hui âgé de 46 ans et nommé Aniss Hmaïd, à avoir des rapports sexuels avec lui dans les années 1990, alors que ce dernier était adolescent.

Christophe Girard a déjà été poussé fin juillet à la démission de son poste de maire adjoint en raison de ses liens (qu'il récuse en partie) avec l'écrivain accusé de pédophilie Gabriel Matzneff. Après la publication de l'article du New York Times, il a dénoncé, dimanche soir, des allégations "graves" et "sans fondement", parlant de "calomnie".