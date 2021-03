Tensions avec Harry et Meghan : la reine d'Angleterre "ne tolère pas les bêtises people", estime un journaliste britannique

La reine d'Angleterre "prend très au sérieux la réputation, elle ne tolère pas des bêtises people", a souligné, jeudi 4 mars sur franceinfo, le journaliste britannique Stephen Clarke, auteur du livre "Elizabeth II, ou l'humour souverain". Il réagit à quelques jours de la diffusion d'une interview choc de Meghan et Harry exilés aux États-Unis, potentiellement corrosive pour la couronne britannique. Le journaliste soupçonne le couple de parler de ses mésaventures pour "prévendre" une biographie.

franceinfo : La reine Elizabeth est-elle vraiment inquiète de ce que peuvent dire Harry et Meghan dans leur prochaine interview ?

Stephen Clarke : Non, mais elle est assez ferme. Elle leur a annoncé que s'ils voulaient s'éloigner, on ne pouvait pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Soit on est dans la famille royale, soit on ne l'est pas. Et maintenant, comme nous tous ou presque, Harry et Meghan sont en dehors, elle est très ferme là-dessus. Pour la reine, tout ça se passe en Californie, c'est une ambiance Hollywood. Cela n'a rien à voir avec ce que la reine fait. Elle n'est pas du tout dans ce monde people, elle fait des conversations zoom avec le personnel hospitalier.

Mais Harry peut-il vraiment être en dehors de la famille royale ? Il est toujours un héritier potentiel du trône.

Oui, il est toujours héritier potentiel du trône, c'est sûr. Mais c'est assez codifié en Angleterre : soit il fait des événements royaux en ouvrant des écoles et tout ça et il touche un salaire de la couronne, soit il ne le fait pas. Il a choisi de ne pas le faire. Légalement, il est en dehors et a le droit de gagner sa vie autrement. Il n'aurait pas ce droit-là s'il était vraiment dans la famille royale. Il ne pourrait pas faire des interviews et gagner des millions en faisant des pubs ou des trucs comme ça. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils vont surement écrire un livre ensemble. Vous savez, leur modèle, c'est le couple Obama qui a touché 60 millions de dollars pour leur biographie. Je pense que Harry et Meghan visent un peu ça, donc toutes ces histoires de "oh, qu'est-ce qu'on a souffert", ça fait un peu ambiance "on prévend le livre".

Le message que veut faire passer la reine n'est-il pas : "Vous vous éloignez mais continuez à vous comporter comme il se doit" ?

La reine prend très au sérieux la réputation, l'image publique de la famille royale et elle ne tolère pas des bêtises people. Depuis les scandales, son fils Andrew est complètement invisible, n'apparaît plus nulle part. Elle a appris de ce qui s'est passé avec la mort de la princesse Diana, elle veut que la famille royale soit l'image publique du pays.

Harry sous-entend d'ailleurs que cet éloignement est lié au fait qu'il ne voulait pas que son épouse vive la même chose que sa mère la princesse Diana…

Mais Diana était vraiment harcelée, elle était en plein divorce du prince Charles et la pauvre est morte dans un tunnel à Paris. Non, Meghan Markle ce n'est absolument pas la même chose.

Tout ceci arrive dans un moment particulier avec l'hospitalisation du prince Philip. Assiste-t-on au crépuscule du couple royal ?

C'est ça qui est le plus important. Ce qui inquiète les monarchistes en ce moment; c'est le prince Philip qui est à l'hôpital depuis longtemps. Si le prince Philip meurt et que la reine est super touchée et meurt, c'est le tremblement de terre pour la monarchie. Si le prince Charles devient le roi, on va dire à Harry : "Ramène-toi quand même pour les funérailles, il faut vraiment que tu joues ton rôle de ton petit-fils". Et puis après, Harry va sans doute repartir outre-Atlantique. Ou bien ils peuvent avoir une sorte de conférence royale où ils vont lui proposer un rôle plus important, lui dire qu'il faut rester en Angleterre, il faut redevenir un vrai prince.