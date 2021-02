Rupture avec la famille royale : un nouveau tournant dans la vie du Prince Harry et Meghan Markle

Le divorce est acté entre la famille royale et le couple formé par le prince Harry et Meghan Markle. Ils ont perdu leurs derniers titres officiels, vendredi 19 février. Le couple princier souhaite en effet rester vivre aux États-Unis. Peut-on parler de représailles ? "Non, c’est aller un peu trop fort de dire cela. Cela fait douze mois que Harry et Meghan ont décidé de cesser de devenir des membres actifs de la famille royale. La reine leur a demandé de réfléchir à leur nouvelle vie", précise le journaliste et animateur Stéphane Bern, invité du "23 Heures" de franceinfo.

"C’est un déchirement pour les deux"

Le prince Harry et Meghan Markle se sont mis à être indépendants financièrement. "La reine les met face à un choix : si on fait des affaires on ne peut pas utiliser le prédicat d’altesse royale, le statut de duc et de duchesse de Sussex. […] C’est un déchirement pour les deux, mais en même temps ils ont choisi cette nouvelle vie", estime le journaliste.



Comment cette rupture est-elle perçue au Royaume-Uni ? "Les Britanniques sont assez durs avec le prince Harry. Ils lui reprochent d’avoir manqué de loyauté vis-à-vis de la reine. Quand vous êtes un membre de la famille royale, vous devez servir votre pays. Actuellement, l’ensemble des membres de la famille royale sont sur le terrain, auprès des vaccins et des malades du Covid-19", conclut Stéphane Bern.

Le JT

Les autres sujets du JT