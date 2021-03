Meghan Markle suggère que Buckingham Palace "colporte des mensonges" sur elle et le Prince Harry

Le torchon brûle entre Buckingham Palace et Meghan Markle. La duchesse de Sussex a suggéré que le palais royal était en train de "colporter des mensonges" sur elle et le Prince Harry, selon un extrait de l'entretien accordé à Oprah Winfrey et diffusé mercredi 3 mars, par la chaîne américaine CBS.

A la question de savoir ce qu'elle imagine que Buckingham Palace pense de ses prises de parole, Meghan Markle a répondu : "Je ne sais pas comment ils pourraient s'attendre qu'après tout ce temps nous puissions tout simplement garder le silence, si la Firme joue un rôle actif dans le fait de colporter des mensonges sur nous".

“There’s a lot that’s been lost already.”



CBS Presents Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special this Sunday at 8/7c. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/iKFjiVP3IH — CBS (@CBS) March 4, 2021

Le "Times" aurait été "utilisé pour colporter un récit totalement faux"

L'interview a été enregistrée avant que le quotidien britannique The Times (article en anglais) ne publie mercredi des allégations selon lesquelles Meghan Markle aurait fait l'objet d'une plainte pour harcèlement pendant qu'elle vivait au palais de Kensington. Buckingham Palace a alors affirmé être "très préoccupé" par ces accusations, faites par d'anciens employés du duc et de la duchesse de Sussex.

"Les membres du personnel impliqués à l'époque, y compris ceux qui ont quitté la Maison royale, seront invités à participer pour voir si des leçons peuvent être tirées", a poursuivi le palais, en soulignant qu'il "ne tolère pas et ne tolèrera pas le harcèlement sur le lieu de travail". Le quotidien The Times a indiqué mercredi qu'une plainte pour harcèlement envers des assistants avait été déposée en octobre 2018 par Jason Knauf, alors secrétaire à la communication de Harry et Meghan.

Les avocats du couple avaient déclaré au Times que le journal était "utilisé par Buckingham Palace pour colporter un récit totalement faux" avant la diffusion de l'interview de Harry et Meghan par la star de la télévision américaine Oprah Winfrey.