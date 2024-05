Direct Projet de loi sur la fin de vie : "Personne ne doit demander l'aide à mourir parce qu'il n'aurait pas eu de soins palliatifs", défend Catherine Vautrin

Voici un premier point sur l'actualité :

• #ISRAEL_PALESTINE La présidence palestinienne et le Hamas ont accusé Israël d'avoir commis un "massacre" en visant un centre pour personnes déplacées près de Rafah. L'armée israélienne dit pour sa part avoir frappé un complexe dans lequel opéraient "d'importants terroristes".

• #NOUVELLE_CALEDONIE L'état d'urgence sera levé demain matin en Nouvelle-Calédonie , a annoncé l'Elysée, les tensions retombant progressivement après deux semaines d'émeutes.

• #FIN_DE_VIE Le projet de loi sur la fin de vie arrive aujourd'hui à l'Assemblée et entend ouvrir la possibilité, pour certains patients, d'une "aide à mourir", mais les modifications introduites en commission font craindre jusque dans l'exécutif une perte d'"équilibre".