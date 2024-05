Carte Visualisez l'emplacement des munitions chimiques et conventionnelles enfouies dans les fonds marins français

Les deux guerres mondiales ont laissé derrière elles des centaines de tonnes de munitions chimiques et conventionnelles (bombes, grenades, torpilles) inutilisées. Dès 1920, le gouvernement français s'est servi de la mer comme d'une poubelle pour se délester à moindre coût de ces armes toxiques et dangereuses. Mais où se trouvent exactement ces décharges à munitions ? Dans un nouveau numéro, diffusé lundi 27 mai sur France 5, l'émission "Vert de rage" tente de reconstituer le plus précisément possible les emplacements de ces décharges, mais aussi la présence avérée de munitions ou de mines dans des épaves.

Cet inventaire, non exhaustif, permet de donner une idée de l'ampleur des immersions, qu'elles soient volontaires ou non. Pour ce faire, les données ont été collectées à partir de plusieurs sources : cartes maritimes du service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom), archives de presse, rapports de la Commission Oslo-Paris. Cette convention internationale définit les modalités de la coopération pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est.

Certaines de ces zones sont bien identifiées et protégées par des interdictions de plongée, de baignade ou de navigation, établies par les préfectures maritimes et indiquées sur les cartes maritimes. Mais, en l'absence d'un recensement précis, d'autres zones restent accessibles au public, pouvant présenter un danger pour les pêcheurs et les plongeurs.



Une pratique qui a eu cours jusqu'en 2002

Dès les années 1920, trois méthodes de déversement en mer étaient utilisées pour se débarrasser des munitions : le sabordage des navires pour les faire couler ; le pétardage, qui consistait à enterrer des munitions pour les faire exploser (ce fut notamment le cas en baie de Somme) ; et l'immersion des munitions, par avion, sous-marin ou bateau, dans des endroits plus ou moins profonds, et peu fréquentés par les bateaux, comme la fosse du cap Levi (près de Cherbourg) ou celle des Casquets (au nord de Guernesey). C'est cette technique qui était la plus répandue. "A partir de 1998, la Marine a réduit substantiellement les volumes concernés. A cette période, le volume annuel de matière explosive était inférieur à 10 tonnes par an", explique la préfecture maritime, qui assure que les dernières opérations ont eu lieu quatre ans plus tard, en 2002.



"On les balançait dans des zones qui n’étaient pas chalutées, pas travaillées par les pêcheurs. A l'époque, on pensait qu’elles allaient rester là, puis disparaître au fil du temps." Bertrand Sciboz, chasseur de mines à franceinfo

Le pétardage, lui, fut pratiqué jusqu'au 30 avril 1997, jour de l'accident mortel du navire La Fidèle, relaté par France Bleu. Ce bateau de la Marine nationale avait pour mission d'immerger 1 450 grenades conventionnelles (représentant 600 kg d'explosifs) au large de Cherbourg. Les circonstances exactes restent floues, mais certaines grenades auraient explosé avant d'être immergées, tuant cinq personnes et en blessant dix-sept autres. Mais, selon Bertrand Sciboz, plongeur sous-marin français spécialisé dans le renflouement d'épaves, bien que le nombre de munitions immergées volontairement soit important, "la majorité des munitions présentes dans le milieu sous-marin est située dans des navires de guerre bombardés et naufragés".

"Un problème insoluble"

Ces immersions font aujourd'hui courir deux risques majeurs pour la biodiversité : les explosions sous-marines, qui font l'effet d'un tremblement de terre pour les poissons, et l'érosion des gaines en métal protégeant les munitions, qui provoque la fuite de substances toxiques. Dans le cas des munitions chimiques, le gaz moutarde finit ainsi par se diffuser dans les fonds marins, infectant les mollusques, les algues, les poissons, et par conséquent l'ensemble de la chaîne alimentaire. Aujourd'hui est une période critique puisque les scientifiques estiment qu'il faut 80 à 100 ans pour qu'une munition finisse par s'abîmer.

La dissémination de ces composants toxiques dans l'environnement sous-marin crée aussi une réaction chimique qui mène à l'hypoxie, un taux d'oxygène insuffisant dans l'eau, étouffant au passage les organismes vivants, selon plusieurs études menées en mer Méditerranée et en mer Baltique, connue pour être la plus grande zone d'immersions du monde. "Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de solution technique pour récupérer ces munitions chimiques", explique Olivier Lepick, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique à Paris.



"Il est probable que le remède soit pire que le mal : manipuler des munitions érodées, qui sont depuis des dizaines d'années dans la mer, risque d'accélérer la dissémination des agents chimiques dans l'eau." Olivier Lepick, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique à Paris à franceinfo

Pour les munitions dites conventionnelles, plusieurs techniques existent, comme le contre-minage, c'est-à-dire la destruction des armes avec d'autres charges explosives. Des opérations sont régulièrement menées par les préfectures maritimes, comme à Plouguerneau (Finistère) en octobre 2023. "Le contre-minage concerne principalement les mines allemandes qui étaient les plus dangereuses et les plus fréquentes", détaille Bertrand Sciboz. Dans certains cas, les munitions peuvent être "océanisées", c'est-à-dire déplacées vers une zone plus profonde, comme ce fut le cas à Nouméa en mai 2018.



Des taux de composants d'explosifs jamais observés

En plus de son travail de recensement, "Vert de rage" a réalisé, en partenariat avec le chercheur Aaron Beck, responsable du groupe de travail Geomar, des mesures de composants d'explosifs, tels que le TNT et ses dérivés, dont la toxicité est préoccupante. L'équipe a plongé à Fouras (Charente-Maritime), au-dessus d'une décharge d'explosifs recensée sur les cartes marines et interdite à la plongée, où des milliers de munitions de la Première Guerre mondiale ont été immergées par l'armée française dans les années 1920. Des prélèvements ont également été effectués dans une épave située dans la Manche, près de Courseulles (Calvados), rouverte à la plongée après avoir fait l'objet d'opérations de déminage.

Résultat : à Fouras, les taux de DANT, une molécule issue de la dégradation du TNT, atteignent 2 401 nanogrammes par litre (ng/L) dans l'eau. C'est le taux le plus élevé jamais observé par l'équipe de chercheurs allemands. Le TNT est potentiellement cancérigène et suspecté de nuire à la fertilité, ainsi que de provoquer des malformations génétiques. Un autre échantillon affiche 827 ng/L de tétryl, un explosif toxique utilisé dans le passé, jamais détecté auparavant par les chercheurs. Le sable de Fouras contient quant à lui jusqu'à 2 355 nanogrammes par kilo (ng/kg) de TNT brut. On y retrouve aussi des niveaux importants de cobalt, nickel, arsenic et plomb, qui dépassent les seuils de risques environnementaux.

Même conclusion du côté de Courseulles, où les niveaux de contamination étaient similaires aux taux observés en mer Baltique, où plusieurs milliers de tonnes d'armes conventionnelles et chimiques ont été immergées. Des résidus de TNT et de ses dérivés, jusqu'à 242 ng/kg, ont aussi été retrouvés dans le sable.

"Une question ultrasensible" pour les autorités



A ce jour, le nombre exact de munitions immergées est difficile à estimer et aucune cartographie officielle et exhaustive n'existe, malgré la promesse du ministère de la Transition écologique d'en produire une. En décembre dernier, Patrice Vergriete, alors ministre délégué chargé du Logement, a affirmé que des travaux interministériels, "échelonnés sur plusieurs années", étaient en cours, sans préciser le calendrier. Trois ans plus tôt, Annick Billon, sénatrice centriste de la Vendée, avait posé une question similaire au gouvernement, et reçu exactement la même réponse.

Comment expliquer la difficulté du recensement ? "Ces immersions ont été effectuées par des services différents, en métropole comme en outre-mer. L'administration est tellement complexe qu'elle ne sait pas elle-même où elle a mis ces dossiers", argue Bertrand Sciboz. "Les premières immersions ont été effectuées immédiatement après la Première Guerre mondiale, sans que ces opérations soient forcément documentées", renchérit Olivier Lepick.

Toutes les données existantes sont donc produites par des commissions internationales comme la convention Ospar (Oslo-Paris) ou par des associations. Selon Olivier Lepick, un travail de recensement, même non exhaustif, a certainement dû être effectué par la Direction générale de l’armement (DGA) depuis le début des années 1990. "Le problème, c'est que ces données ne sont pas accessibles au public et encore moins publiées." En effet, la France oppose le secret-défense à toute question relative au déversement d'armes en mer. Un secret-défense renforcé en 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy.

"C'est une question ultrasensible : quels responsables politiques seraient prêts à reconnaître que la France a eu des comportements aussi inacceptables ?, poursuit Olivier Lepick. Ces immersions ont eu lieu à une époque où la sensibilité environnementale était très réduite, voire nulle." De son côté, le caractère dangereux des munitions (en particulier chimiques) n'encourage pas les autorités à une diffusion d'informations trop précises sur les stocks et la localisation des armes immergées.