Environnement : de plus en plus de pneus jetés dans la nature, le phénomène inquiète

B. Six, N. Dahan, A. Maurisson, C. La Rocca, J. Vlasseman, France 3 Régions

Depuis un certain temps, de nombreux départements en France voient des pneus joncher le bord des routes et parfois même le bitume des villes, un désastre pour l’environnement. Enquête dans le Nord, ce jeudi 4 mai.

À la sortie du village de Maing (Nord), on trouve un dépôt sauvage de 80 pneus usagés. Et le phénomène n’est pas nouveau. Il y a seulement quinze jours, la police a découvert 115 pneus dans la nature. Pour les élus, c’est un nouveau casse-tête, les faire enlever au plus vite. Elle a aussitôt porté plainte pour dépôt illicite d’ordures et n'est pas la seule. Près de Valenciennes (Nord), neuf représentants de petits communs ont saisi la justice après avoir subi les mêmes incivilités.

La collecte des pneus, un coût supplémentaire pour les garagistes

À quelques kilomètres de Maing, à Astres, les élus ont eux-mêmes dû en empiler, après la découverte de dizaines de pneus en plein centre-ville. “Qu’on le fasse comme ça en pleine journée et que sans personne ne le voit, on se demande comment ils ont fait”, s’exclame Liliane André, maire de la commune. Le fléau touche toute la France. À Marseille, dans les quartiers nord, sur un kilomètre de long, la rue est jonchée de part et d’autre de débris, dont des pneus. Depuis 20 ans, le pneu est classé comme déchet dangereux pour l’environnement et doit être collecté et traité pas des entreprises agrées par l’État, une filière qui représente un coût pour les garagistes.