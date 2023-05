Planète : le phénomène El Niño pourrait réapparaître dès cet été selon l’ONU

Le phénomène El Niño pourrait se développer dès cet été, c’est ce que pense l’ONU qui émet 60 % de probabilités et 80 % pour le mois de septembre.

De violentes inondations, de nombreux incendies, des vagues de sécheresse, El Niño pourrait être de retour. Ce phénomène naturel revient tous les 2 à 7 ans. À ce moment-là, la chaleur du Pacifique augmente, les eaux s’évaporent, créant plus de nuages.

Hausse des températures

Mais, comment se forme El Niño ? En temps normal, les vents du Pacifique soufflent vers l’Asie, déplaçant les eaux chaudes. Pendant le phénomène, les vents ralentissent, voire s’inversent et les eaux froides ne remontent plus à la surface, provoquant un dérèglement climatique. Certaines zones du monde deviennent plus sèches, d’autres plus humides, ce qui peut favoriser l’apparition de cyclones. El Niño amplifie aussi le réchauffement climatique d’origine humaine. Les températures pourraient favoriser les départs de feux ou déclencher des canicules selon les scientifiques.