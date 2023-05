Environnement : le camping le plus vert d’Europe se trouve en France

Le camping de Massereau, à une trentaine de kilomètres de Nîmes, dans le Gard, a obtenu la palme du camping le plus vert d’Europe. Une priorité au respect de l’environnement qui séduit de plus en plus les communes et les particuliers.

À l’ombre des arbres, se trouve le camping du domaine de Massereau à Sommières dans le Gard. Il a été élu le plus écoresponsable, devant 5 500 autres établissements, notamment grâce à son installation photovoltaïque de 1 200 mètres carré de panneaux solaires qui rend le domaine autonome en électricité. Ce système, installé pour 400 000 euros, est déjà rentable. Mais ce n’est pas le seul atout du lieu. Pour réduire son empreinte carbone, il récupère les eaux de pluie. L’écologie est devenue un argument de vente Proposer un tourisme écoresponsable, c’est aussi le pari du Domaine de Riberach (Pyrénées-Orientales), où cet hôtel haut de gamme a vu sa cuisine recevoir une étoile verte du guide Michelin, pour sa nourriture locale et de saisons. Dans les chambres de l’hôtel, on ne trouve pas de climatisation, ni de chlore dans la piscine. Aujourd’hui, être écocertifiée est une priorité pour les professionnels. L’un des labels les plus exigeants, “La clé verte”, enregistre 95 % de demandes supplémentaires.