Couronnement de Charles III : 1,2 million de personnes attendues à Londres

Samedi 6 mai se tient l’intronisation du nouveau roi du Royaume-Uni et un Britannique sur deux dit qu’il suivra les festivités. Depuis Londres, le journaliste Ambroise Bouleis prend le pouls de l’ambiance.

Des centaines de milliers de touristes investissent déjà la capitale britannique, en vue du couronnement de Charles III, samedi 6 mai. “Notamment les campeurs qui se tiennent ici depuis le début de la semaine pour garder leur place pour assister à la procession”, relate Ambroise Bouleis, en direct de Londres pour le 20 Heures, jeudi 4 mai. Londres attend 1,2 million de personnes samedi et un Britannique sur deux dit qu’il assistera à l’événement, sur place ou à la télévision.

3,5 milliards d’euros de revenus

Mais l’intronisation a un coût : de 60 à 300 millions d’euros selon les estimations, des dépenses principalement pour assurer la sécurité. “Mais tout cela va rapporter au moins dix fois plus à l’économie britannique. Selon une étude, plus de 3,5 milliards d’euros vont être dépensés ce week-end dans les hôtels, les restaurants et les boutiques de souvenirs”, soutient le journaliste.