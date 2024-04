Écrans : les tout-petits déjà accros, un enjeu de santé publique

Une proposition de loi déposée lundi 8 avril dans l'Hémicycle propose de réguler le temps d'écran des plus jeunes. Aujourd'hui, les enfants en bas âge sont aussi concernés par la dépendance aux tablettes, portables ou à la télé.

Tablettes, téléphones portables, télévision... Les écrans sont partout, et certains parents les autorisent dès le plus jeune âge. "Il regarde 'Pierre Lapin' ou 'Tchoupi', dix minutes, pas plus, par jour", explique la maman d'un garçonnet de deux ans et demi, qui tolère les écrans pour son fils, mais en limite toutefois l'usage. La plupart des parents interrogés lundi 8 avril par France Télévisions se disent plutôt contre les écrans pour les enfants avant la maternelle.

Les tout-petits déjà concernés par l'addiction

La recommandation des médecins est claire : pas d'écrans avant 3 ans, mais la réalité est bien différente. À 2 ans, les enfants passent déjà 56 minutes par jour devant les écrans, et 1h20 à 3 ans et demi. Cette moyenne cache des cas plus inquiétants.

À l’hôpital de Bondy, en Seine-Saint-Denis, des consultations sont proposées pour les plus jeunes accros aux écrans. "Quand j'éteignais la télé, il faisait des crises pas possibles. C'est comme ça qu'on a su que ça n'allait pas", se souvient la mère d'un petit garçon pris en charge dans ce service. Cette dépendance crée des retards de développement. Une proposition de loi déposée lundi 8 avril vise à réguler l'usage des écrans dans les crèches et chez les assistantes maternelles à domicile.