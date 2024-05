Services bancaires : quand les bureaux de tabac remplacent les agences Durée de la vidéo : 2 min Bureaux de tabac : ils remplacent progressivement les agences bancaires En France, de plus en plus de bureaux de tabac proposent les mêmes services que les agences bancaires. Il est possible d’y déposer de l’argent et de disposer d’une carte de paiement. (France 2) Article rédigé par France 2 - J. Cholin, V. Chatelier, F. Blévis, S. Dauba, J. Cohen-Oliviéri France Télévisions JT de 20h France 2

On peut désormais retirer de l’argent dans les bureaux de tabac. De plus en plus de clients de bureaux de tabac y ont recours afin de déposer leur argent. En avril, la Française des Jeux a lancé sa propre offre bancaire. Le compte peut être alimenté par virement ou en liquide. Une fois au comptoir, il faut choisir un montant. Un QR code est alors généré. Il faut être muni de sa carte d’identité. L’opération est réalisable dans n’importe quel bureau de tabac partenaire. "Le réseau de buralistes est un réseau qui est souvent en centre-ville mais également dans des zones rurales", explique Raphaël Botbol, président de FDJ Services. Un service accessible à tous Pour disposer d’une carte de paiement, il faut débourser une trentaine d’euros par an. Le service est accessible à tous, y compris aux interdits bancaires. Trois millions de clients ont déjà fait le pari du compte bancaire chez un buraliste, cette fois, auprès d’un autre acteur du marché : Nickel, une filiale de BNP Paribas. "Tu es tranquille, tu n’as pas de souci, tu as des alertes (...), au moins, il n’y a pas de découvert !", résume Gilles Hamza, un utilisateur. Le buraliste reçoit 2,50 euros à chaque ouverture de compte ainsi qu’un pourcentage à chaque dépôt ou retrait.

