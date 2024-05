Défibrillateurs cardiaques : en France, un sur trois serait hors service, selon une enquête

En cas de malaise cardiaque, il existe, en France, 500 000 défibrillateurs installés dans les lieux publics. Or, selon l’enquête d’une société de maintenance, près d’un tiers de ces machines ne fonctionnerait pas car il faut régulièrement changer les piles de la batterie et des électrodes.

Yves Gilles est un miraculé. Le 26 août 2023, il participe à un tournoi de foot lorsque ce maire de la commune de Brimeux (Pas-de-Calais) s’écroule sur le terrain. Après avoir réalisé un massage cardiaque, les médecins et infirmières présents vont chercher un défibrillateur. "Et là, malheureusement, le défibrillateur dit ‘défaut de batterie’ ", raconte Yves Gilles. Par chance, un deuxième défibrillateur se trouve à proximité. Mais ce dysfonctionnement n’est pas isolé.

Un taux de survie de 30% avec défibrillateur, 5% sans



Sur plus de 6 000 défibrillateurs analysés par une société de maintenance, un tiers serait hors service pour cause de piles non remplacées ou d’électrodes hors d’usage. Bruno-Thomas Lamotte, président de l’association pour le recensement et la localisation des défibrillateurs, explique que la petite étiquette rouge et blanche est obligatoire. Elle indique qui est responsable de l’appareil, l’état des électrodes, et la prochaine maintenance. "Un tas [de défibrillateurs] n’ont pas cette étiquette, parce qu’ils sont mal suivis”, relate-t-il. En cas d’arrêt cardiaque, le taux de survie est de 30% si la personne est défibrillée, contre 5% si elle ne l’est pas.

Parmi nos sources :

Chiffres de Matecir Defibril – Thème 2, défibrillation 2e partie - A partir de 34’ dans la vidéo

Cet article

Taux de survie de 30% avec défibrillation – Source SAMU

Liste non exhaustive