Actes antisémites : "On a des forces de sécurité qui sont déployées en nombre important", soutient Patrick Haddad, maire PS de Sarcelles

Durée de la vidéo : 8 min

Le 19/20 info reçoit, mardi 31 octobre, Patrick Haddad, maire Parti socialiste (PS) de Sarcelles (Yvelines), où vit une importante communauté juive. Il vient parler des nombreux tags d’étoile de David qui ont été découverts sur des immeubles d'Île-de-France.

Plusieurs communes d’Île-de-France ont été touchées par des tags et des actes antisémites ces derniers jours, notamment des tags d’étoile de David sur des immeubles. Invité du 19/20 info, mardi 31 octobre, le maire Parti socialiste (PS) de Sarcelles (Yvelines) affirme que "ce n’est pas le cas" dans sa ville. "On a cette chance, car depuis le 7 octobre, il y a plus de 800 actes antisémites qui ont été recensés [en France, NDLR] (…) On n’a rien de ce type-là. On a des forces de sécurité qui sont déployées en nombre important avec des renforts qui viennent du ministère de l’Intérieur", poursuit Patrick Haddad.

Peur dans la communauté

Interrogé sur la peur de la communauté juive, le maire confirme qu’elle est "très inquiète". "Cela rappelle les heures les plus sombres de l’Histoire, de cibler les domiciles de confession juive. Mais même avant cet événement, la communauté juive était inquiète car ils ont des proches, des Français d’Israël. Beaucoup ont de la famille là-bas. Et puis, ils se disent que l’importation du conflit israélo-palestinien est toujours possible, avec un regain d’antisémitisme. (…) Ils ont raison d’avoir peur, et en même temps, il faut tout faire pour que tout se passe mieux", conclut le maire de Sarcelles.