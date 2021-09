Affaire Bygmalion : des personnalités politiques de tous bords réagissent à la condamnation de Nicolas Sarkozy

De nombreuses marques de soutien à droite, l'indépendance de la justice vantée ailleurs. L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a été condamné à la peine maximale d'un an ferme dans l'affaire Bygmalion, jeudi 30 septembre, pour financement illégal de sa campagne de 2012. Son avocat Thierry Herzog a annoncé que l'ex-chef de l'Etat allait faire appel du jugement, mais de nombreuses personnalités politiques, notamment à droite, ont déjà réagi à cette condamnation.

"Nicolas Sarkozy a été un grand président de la République", a par exemple commenté Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France et candidat à l'investiture de la droite. "J'ai été fière d'appartenir à son gouvernement et de sa confiance. Je sais qu'il se battra jusqu'au bout pour défendre son honneur et je lui adresse aujourd'hui un message d'amitié."

Même soutien du côté de Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France et lui aussi candidat à la présidentielle. "Dans ces circonstances si difficiles pour lui, je veux redire mon amitié et mon estime au président Nicolas Sarkozy, a-t-il écrit sur Twitter. Il sait pouvoir compter sur mon soutien."

Le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, a de son côté dénoncé "une sévérité aussi inhabituelle qu'exorbitante" tandis que son homologue à l'Assemblée nationale, Damien Abad, a réaffirmé son "soutien" et son "affection" à l'égard de Nicolas Sarkozy. Interrogé par l'AFP, Renaud Muselier, président LR de la région Paca, a estimé pour sa part que "notre pays ne se [grandissait] pas en condamnant comme ça un ancien président". Le président du Sénat Gérard Larcher, lui, a préféré ne faire "aucun commentaire en l'état".

"Aider la justice à rester indépendante", commente Yannick Jadot

A gauche, en revanche, plusieurs responsables se sont également abstenus de commenter une décision de justice, tout en saluant le respect des lois. "C'est une décision de la justice. Je la respecte", a notamment déclaré Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie.

"Je salue une justice indépendante qui ne craint pas les puissants", a déclaré Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Ecologie-Les Verts. "A la jeunesse : ces voyous ont abîmé la chose publique ; ils sont en train de disparaître, lentement mais sûrement". Yannick Jadot, candidat EELV à la présidentielle, a adopté une plus grande réserve. "On a vu le président de la République et des responsables politiques critiquer la justice", a-t-il déclaré. "Si on veut une démocratie apaisée, notre objectif ne doit pas être de critiquer la justice mais de l'aider à rester indépendante." Le député écologiste Matthieu Orphelin a publié un court message : "Le respect des lois. Le respect des règles. Pour tout le monde. Sans exception."

Clémentine Autain, députée LFI, a tweeté une photo de la Villa Montmorency (16e arrondissement de Paris), résidence de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. "Voici la geôle où [Nicolas] Sarkozy va réaliser sa peine d'un an pour financement illégal de sa campagne, grâce à l'aménagement de sa peine." Le tribunal correctionnel a en effet accordé un aménagement de peine à Nicolas Sarkozy, avec le port d'un bracelet électronique à domicile.

"Nicolas Sarkozy condamné à un an de prison ferme dans l'affaire Bygmalion : les juges débranchent la dernière perfusion qui aurait pu lui permettre de jouer un rôle indirect dans la campagne de 2022 !" estime enfin l'eurodéputé RN Gilbert Collard. Interrogée sur la condamnation de son ancien rival à la présidentielle de 2012, en marge d'un déplacement à Cavignac (Gironde), Marine Le Pen a répondu qu'elle .