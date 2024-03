Focus, ce lundi 18 mars, sur les pouvoirs extraordinaires des bourdons. Selon une étude, ces insectes sont capables de transmettre leurs compétences. Le point avec le journaliste Nicolas Chateauneuf.

Les bourdons cachent bien des secrets. "Ce qui nous permet de lancer des fusées, c'est le savoir accumulé pendant des siècles et transmis de génération en génération. On pensait que c’était réservé aux humains, puis à quelques singes. Aujourd’hui, on découvre que le bourdon en est aussi capable", introduit sur le plateau du 20 Heures le journaliste Nicolas Chateauneuf.

Capable de transmettre

Une équipe britannique a en effet mené l’expérience suivante sur trois colonies de bourdons de plusieurs centaines d’individus : les insectes devaient pousser un loquet bleu dans une boîte, pour débloquer un loquet rouge. En le poussant, une récompense sucrée était libérée. Aucun n’a réussi l’épreuve. Les chercheurs ont alors entraîné neuf bourdons à débloquer la récompense. "Et là, certains bourdons, en observant de près ceux qui réussissent, ont appris les bons gestes", rapporte Nicolas Chateauneuf.

D’autres insectes pourraient être capables d'apprendre et de transmettre, comme les fourmis lorsqu’elles élèvent des pucerons, où les abeilles dans leurs ruches. "La transmission du savoir semble de moins en moins l’apanage des humains", conclut le journaliste.



Parmi Nos Sources

Bumblebees socially learn behaviour too complex to innovate alone. Nature (2024)