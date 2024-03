Présidentielle en Russie : l'armement au cœur de l'économie du Kremlin

D. Schlienger, C. Beauvalet

Alors qu'il a remporté un cinquième mandat de président de la Fédération de Russie avec 87,28 % des voix dimanche 17 mars, Vladimir Poutine place une grande partie de l'économie du pays dans la guerre.

Chaque jour, sur le front, l'armée russe tire quatre à cinq fois plus d'obus que l'Ukraine. Et pour cause, Vladimir Poutine, qui a remporté son cinquième mandat de président dimanche 17 mars, a tourné toute l'économie du pays vers la guerre. Selon le Kremlin, 30% des dépenses fédérales sont désormais consacrées à l'industrie de défense, soit 7,5% du PIB russe. Pour tenir le rythme, Vladimir Poutine a assuré lors d'une conférence de presse que 520 000 postes avaient été créés dans l'industrie de la défense.

Un effort de guerre à marche forcée

Le décret russe n°1365 publié le 1er août 2022 stipule que "dans l'industrie de la défense, les employeurs peuvent faire travailler leurs salariés sans leur consentement pour des heures supplémentaires", et ce, "quel que soit le jour de l'année". La Russie a désormais la capacité de produire 3 millions de munitions d'artillerie par an, quand l'Europe et les États-Unis ne peuvent ensemble, en fournir qu'1,2 million maximum à Kief.