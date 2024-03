Biodiversité : les solutions pour éloigner le frelon asiatique

Les frelons asiatiques, une espèce agressive, sont de plus en plus nombreux en France. Plusieurs communes distribuent des pièges à installer dans son jardin. Reportage en Gironde.

Avec l’arrivée des beaux jours, les premiers frelons sortent de leur cachette. "[Les reines] vont commencer à construire leur nid. (…) Il faut savoir qu’un nid détruit, c’est 12 kilos d’insectes sauvés pour l’année 2024", explique Éric Nadeau, trésorier du groupement de défense sanitaire des abeilles de Gironde. L’espèce est invasive. Arrivé en France il y a 20 ans, le frelon asiatique crée des ravages parmi les insectes pollinisateurs et les abeilles, et menace la biodiversité.

Les mairies passent à l’action

Tous les moyens sont donc bons pour en venir à bout : traitements chimiques, utilisation de drones, ou conception de pièges par des particuliers. Un chaudronnier a présenté sa solution à la mairie de Montusson (Gironde) : une perche qui découpe les frelons. Dans ce village, lutter contre l’espèce est l’affaire de tous. "Si aujourd’hui on ne prend pas conscience qu’il faut détruire ce ravageur, on va se retrouver envahis de frelons asiatiques, et nos abeilles vont disparaître", confie le maire (PS), Frédéric Dupic. La ville offre donc des pièges à frelons aux habitants. Du sirop et la bière permettent de piéger jusqu’à 200 Reines avant qu’elles ne construisent leur nid.