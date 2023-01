Belgique : des robots livreurs testés par la grande distribution

Grâce à un système de géolocalisation, des robots utilisés par Carrefour sont capables de livrer à domicile. Alors qu'une centaine de machines sont utilisées en Belgique, elles pourraient bientôt débarquer en France.

Les robots livreurs sont déjà présents aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais vont-ils bientôt arriver en France ? En Belgique, l’un des leaders français de la grande distribution teste actuellement son nouveau prototype. Une salariée commande à déjeuner sur son smartphone, la commande arrive au supermarché, le vendeur place les aliments dans le petit robot. "On a géolocalisé tous les points et les adresses où le robot peut se rendre. On doit choisir en disant que la commande que l’on vient de recevoir va à l’immeuble numéro deux. On encolle et le robot part", explique Arthur Bradfer, chef de projet chez Carrefour Belgique.

Une protection par antivol

Le petit véhicule va faire son trajet à une allure maximum de 6 km/h. Il est aussi capable de traverser des routes en totale autonomie. Le robot, protégé par un antivol, ne peut être déverrouillé que par la cliente. Outre-Manche, des robots similaires ont été déployés pendant la crise du Covid pour répondre à la demande de livraisons sans contact. Il y en a plusieurs centaines en activité dans différentes villes du pays. Les mairies doivent toutefois donner leur accord. Pour le moment, aucun accident n’est à déplorer.