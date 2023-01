Israël/Palestine : Benyamin Netanyahou promet une "réponse forte" après les attaques de Jérusalem

Après les deux attaques terroristes survenues à Jérusalem en un jour, le Premier ministre israélien s'apprête à répliquer, après avoir renforcé la sécurité.

Après les deux attaques terroristes survenues à Jérusalem, la tension est vive entre Israël et Palestine. Le Hamas évoque "une vengeance et une réponse naturelle". Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, n'a pas tardé à réagir, promettant une réponse forte et rapide. "Le gouvernement israélien a déjà renforcé les mesures de sécurité à Jérusalem. Il a aussi renforcé ses effectifs militaires dans les territoires palestiniens. Le cabinet israélien va étudier de nouvelles mesures sécuritaires. La plus spectaculaire serait de délivrer de nouveaux permis de port d'armes à la population israélienne, pour qu'elle se défende", explique Agnès Vahramian, en correspondant à Jérusalem.

Dissuader les potentiels assaillants

D’autres mesures fortes pourraient être prises par le gouvernement israélien. "Les procédures de mise sous scellé et de destruction des maisons des Palestiniens qui sont impliqués dans les actes terroristes pourraient être accélérées. Une manière de dissuader les Palestiniens de passer à l'attaque. Enfin, Benyamin Netanyahou a promis une réponse forte et rapide d'Israël, mais on ne sait pas si cette réponse implique de nouvelles actions militaires d’Israël à Gaza ou en Cisjordanie. Cela comporterait de forts risques d'escalade", conclut-elle.