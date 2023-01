États-Unis : le pays toujours sous le choc après la mort de Tyre Nichols

Après le décès de Tyre Nichols, des manifestations ont eu lieu dans tout le pays. Les cinq policiers coupables de la mort de l'homme de 29 ans ont été inculpés pour meurtre.

Tyre Nichols, un Afro-Américain de 29 ans, passé à tabac par cinq policiers lors d'un simple contrôle routier. Sur les images filmées par la caméra de l'un des officiers, l’homme tente d'appeler sa mère qui vit à une centaine de mètres de là, mais les policiers s'acharnent. Ils rouent de coups Tyre Nichols, menotté et à terre, pendant de longues minutes. Lorsque les secours arrivent sur place, il semble déjà dans un état grave. Il décédera trois jours plus tard à l'hôpital. Ces images insoutenables ont été rendues publiques samedi 28 janvier, trois semaines après le drame. Immédiatement, des manifestations ont eu lieu dans tous les États-Unis, sous le choc.

Les policiers inculpés pour meurtre

Depuis Washington, Camille Guttin fait le point sur la situation. "Il y a de la colère mais aussi beaucoup d'incompréhension. La question qui revient à chaque fois c'est ‘comment est-ce que cela a pu être possible ?’ Les médias américains ont vraiment été choqués et ont analysé l'arrestation minute par minute. (…) La justice américaine a tout de suite pris l'affaire en main et les cinq policiers ont été inculpés pour meurtre au second degré, soit homicide volontaire", explique-t-elle.