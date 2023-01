États-Unis : une nouvelle bavure policière à Memphis choque l'Amérique

C. Guttin, A. Sangouard

Tyre Nichols, âgé de 29 ans, a été battu au sol par cinq policiers, à Memphis (États-Unis). L'homme afro-américain est décédé trois jours après des suites de ses blessures. La vidéo de cette nouvelle bavure choque tout le pays.

Les coups sont violents et le cri est désespéré. Autour de Tyre Nichols, 29 ans, cinq policiers ne cessent de le frapper. Ce sont les caméras que les policiers portent sur eux qui filment. L'homme, au sol, n'est qu’à une centaine de mètres de chez sa mère. Sans défense, il est aspergé de gaz incapacitant. Au départ, ces images choquantes n'étaient que celles d'un banal contrôle routier à Memphis (États-Unis).

"Où est donc l'humanité ?"

Quelques minutes plus tôt, le jeune homme ne résistait pas et tentait même de calmer les forces de l'ordre. "J’essaie juste de rentrer chez moi", déclarait-il, mais en vain. Puis Tyre Nichols a essayé de s'enfuir, les policiers ont fait usage de leur pistolet électrique. S’ensuivent de très longues minutes d’une grande brutalité où cinq policiers s’acharnent sur le jeune Tyre Nichols, déjà titubant. Il décédera trois jours plus tard des suites de ses blessures à l’hôpital. "Où est donc l’humanité ? Ils ont battu mon fils à mort", s’est exprimée sa mère, en larmes. Après la diffusion des vidéos, des Américains sont descendus crier leur colère dans tout le pays.