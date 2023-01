Israël/Palestine : Jérusalem ciblée par deux attaques en 24 heures

Après une première attaque terroriste perpétrée devant une synagogue de Jérusalem, un Palestinien de 13 ans a tiré sur des civils dans un quartier à l'est de la capitale israélienne. Une escalade de violence est redoutée.

Israël à son plus haut au niveau d'alerte après une seconde attaque en moins de 24 heures. C'est dans un quartier situé à l'est de Jérusalem que deux personnes, un père et son fils, ont été blessées, samedi 28 janvier au matin. Le responsable, un jeune Palestinien âgé de seulement 13 ans, a été neutralisé par des passants armés. Il a été arrêté par la police et transporté à son tour à l'hôpital. Cette attaque intervient au lendemain d'un attentat perpétré par un Palestinien de 21 ans devant une synagogue de Jérusalem, où sept personnes ont perdu la vie.

Une "opération préventive" en Cisjordanie

En réponse, les autorités israéliennes ont arrêté 42 suspects en lien avec cette attaque, quelques heures plus tard. Israël rencontre depuis quelques jours un regain de tensions avec les Palestiniens. Jeudi, un raid a été mené dans la ville de Jénine par l'armée israélienne, en Cisjordanie occupée, où neuf personnes dont une femme de 60 ans ont été tuées. Une opération présentée par Israël comme une action préventive contre une cellule terroriste palestinienne, et qui laisse planer, au-dessus de la ville trois fois sainte, la menace d'une énième escalade du conflit.