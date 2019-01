DIRECT. Regardez l’éclipse totale de Lune, la prochaine n'aura pas lieu avant 2022

Les passionnés d'astronomie vont devoir rester éveillés pour ne pas rater l'unique éclipse totale de Lune de l'année 2019. Dans la nuit de dimanche 20 à lundi 21 janvier, entre 4h34 à 7h51 heure française, la pleine Lune passera dans l'ombre de la Terre, et c'est un évènement que vous pouvez voir sur notre site franceinfo.fr. Si les nuages ne gâchent pas le spectacle.

Cette éclipse totale sera visible en France à partir de 6h12 et la Lune prendra une teinte rouge car les rayons du soleil ne l'atteindront plus directement et une petite partie des rayons rouges seront filtrés par l'atmosphère terrestre, et réfractés vers la Lune.

Les éclipses totales de Lune correspondent à un concours de circonstances rare : il faut que la Terre se situe exactement entre le Soleil et la Lune. La prochaine éclipse totale visible depuis l'Europe aura lieu le 16 mai 2022, même si des éclipses partielles auront lieu dans l'intervalle.