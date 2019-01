Lune : les Chinois, nouveaux maîtres de l'espace ?

La face cachée de la Lune photographiée et transmise depuis sa surface, c'est une grande première. La Chine vient de réaliser ce que personne n'avait osé faire auparavant. L'exploit est immédiatement diffusé sur tous les écrans du pays. "La Chine occupe déjà une position de leader dans les sciences et les technologies, c'est vrai aussi au plan militaire. La Chine va devenir une nation super puissante", affirme une Chinoise. Pour la première fois, les Chinois ont pu garder le contact avec la face cachée de la Lune grâce à un satellite de télécommunications, en orbite lunaire.

Un satellite toutes les 6 semaines

"Les Chinois préparent aussi pour 2020 l'arrivée d'un satellite autour de Mars, d'une sonde et d'un véhicule qui compte opérer à la surface de Mars", explique Michel Viso, astrophysicien au CNES. Désormais, la Chine lance un satellite toutes les six semaines et entame la construction du palais céleste, une station orbitale prévue pour être habitée dès 2020.

