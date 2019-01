Astronomie : cinq questions sur l'éclipse de Lune totale qui aura lieu cette nuit

La Terre va à nouveau se glisser entre la Lune et le Soleil, tôt lundi matin.

C'est la dernière avant 2022. Les habitants des Amériques, d'une grande partie de l'Europe et d'Afrique de l'Ouest pourront observer une éclipse totale de Lune dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 janvier. "C'est la dernière chance avant un long moment de voir une éclipse totale de Lune", précise Bruce Betts, scientifique en chef de la Planetary Society, une organisation astronomique américaine.

Franceinfo vous explique comment profiter de cet événement.

1 Que va-t-il se passer ?

Les éclipses totales, qui peuvent avoir lieu deux à trois fois par an, correspondent à un concours de circonstances rare : il faut que la Terre se situe exactement entre le Soleil et la Lune, ce qui coupe cette dernière du Soleil. Mais, pendant l'éclipse, la Lune ne sera pas invisible : elle sera rouge, comme lors de toutes les éclipses totales. Une couleur qui vaut à ce phénomène le nom de "Lune de sang".

Cette teinte sera due au fait que les rayons du Soleil ne l'atteindront plus directement. A la place, une petite partie des rayons rouges seront filtrés par l'atmosphère terrestre et réfractés vers la Lune (les rayons bleus, eux, divergeront vers l'extérieur). C'est le même phénomène qui colore en rouge les levers et couchers du Soleil vus depuis la Terre.

2 A quelle heure faut-il lever les yeux au ciel ?

La Lune sera dans l'ombre de la Terre de 03h34 à 06h51 GMT, soit 4h34 et 7h51, heure de France métropolitaine. Pendant la première heure, elle sera doucement "mangée" par la gauche. Selon Ciel et Espace, rien ne sera perceptible à l'œil nu avant 4h34.

Elle sera totale à partir de 04h41 GMT, soit 5h41 heure française, selon les tableaux horaires fournis par la Nasa. Cela correspond au milieu de la nuit aux Amériques et à la fin pour les Européens et les Africains. L'Est de ces derniers continents en verra moins en raison du lever du jour.

Un compte à rebours a été mis en ligne sur Facebook.

3 Combien de temps cela va-t-il durer ?

La phase totale de l'éclipse durera une heure et deux minutes. C'est environ trois quarts d'heure de moins que celle de la grande éclipse de juillet 2018, qui restera la plus longue du XXIe siècle.

4 Quel est l'endroit idéal pour l'observer ?

Il faut s'éloigner des lumières de la ville et tenter de trouver un point d'observation en hauteur. Choisissez si possible un site bien dégagé.

5 Faut-il se protéger les yeux ?

Non, l'événement est sans danger, contrairement aux éclipses de Soleil. Vous pourrez regarder la Lune à l'œil nu, sans lunettes spéciales. Aucun télescope n'est nécessaire pour observer l'éclipse. Pour voir les cratères de la Lune, une simple paire de jumelles peut faire l'affaire.